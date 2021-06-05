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Черчесов заявил, что Жирков готов играть во всех матчах России на Евро

20:56
Юрий Жирков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Жирков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил предстоящий старт на чемпионате Европы, а также отметил хорошую готовность 37-летнего Юрия Жиркова.

— На каком эмоциональном фоне лучше начинать Евро? Было ли важно одержать победу сегодня?

— Естественно, что любая победа добавляет эмоции. На любую игроку мы выходим с целью победить. Так было и с Польшей.

— Показалось, что Жирков был не готов играть. Будет ли он готов играть к Евро 12-го июня?

— Он будет играть не только 12-го июня играть, но и 16-го и 21-го. Он и сегодня был готов играть 90 минут. Последние тренировки показывают, что он вышел на свой уровень. Мы давали ему на сборах работать.Сегодня мы видели на каком он уровне, нельзя от таких игроков отказываться.

(Данил Алешин)

5&nbsp;июня. Москва. Россия&nbsp;&mdash; Болгария&nbsp;&mdash; 1:0. Александр Соболев и&nbsp;Андрей Мостовой после гола в&nbsp;ворота соперника.

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры