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Черчесов не вел консультации с РУСАДА по возможной дисквалификации сборной России

16:01
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал очередной допинговый скандал. Согласно британской прессе, российские сборные могут быть отстранены от международных соревнований, в том числе от чемпионата мира по футболу 2022 года.

— Вы какие-то внутренние консультации с РУСАДА после того, как начались проблемы, проводили?

— Нет. Эта проблема на повестке дня уже третий год подряд. Я концентрируюсь на своей работе. Ни с кем не общался, мне это неинтересно. Что мне интересоваться? Я могу как-то на это повлиять? Я концентрируюсь на своей работе и на том, на что могу повлиять. А если отвлекаться на пятое-двадцатое, то можно забыть о том, зачем мы здесь. (Александр Рогулев)

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