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Черчесов: «Мы дали возможность ребятам понюхать порох в сборной»

22:29
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ» рассказал об игре дебютантов в контрольном матче против Молдавии (0:0). С первых минут на поле вышел защитник ЦСКА Игорь Дивеев, после перерыва в игру вступили его одноклубники Иван Обляков и Константин Кучаев, для которых это был дебют в национальной команде.

— Ваше впечатление от игры дебютантов?

— У нас было совсем мало времени для подготовки. Но ребята осваиваются. Есть контрольный матч, мы воспользовались ситуацией, чтобы некоторым дать возможность понюхать порох в сборной. Сделаем потом анализ — кому над чем работать. Продолжим следить за молодыми, кто как продолжит развиваться.

Молдавия — Россия

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