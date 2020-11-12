Черчесов: «Мы дали возможность ребятам понюхать порох в сборной»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ» рассказал об игре дебютантов в контрольном матче против Молдавии (0:0). С первых минут на поле вышел защитник ЦСКА Игорь Дивеев, после перерыва в игру вступили его одноклубники Иван Обляков и Константин Кучаев, для которых это был дебют в национальной команде.

— Ваше впечатление от игры дебютантов?

— У нас было совсем мало времени для подготовки. Но ребята осваиваются. Есть контрольный матч, мы воспользовались ситуацией, чтобы некоторым дать возможность понюхать порох в сборной. Сделаем потом анализ — кому над чем работать. Продолжим следить за молодыми, кто как продолжит развиваться.