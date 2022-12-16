Соломатин — об отстранении российских спортсменов: «Непонятно, куда катится мир»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Соломатин в интервью «СЭ» поделился мнением об отстранении отечественных спортсменов.

— В феврале сразу поняли, что нас не будет в еврокубках?

— Нас и до этого отстраняли. Это все началось не в феврале. Было понятно, что рано или поздно к этому все придет. Непонятно, куда сейчас катится мир.

— Допускаете, что все могло быть не так резко, если бы не заявление Польши, которая сразу отказалась играть стыковой матч ЧМ-2022 с Россией?

— Нет. Настрой европейского сообщества к тому моменту уже сформировался. Те же норвежцы сказали, что не хотят бегать с нами по одной лыжне. Нужно все это искоренить. Чтобы нас не только уважали, но и боялись. Тогда никто не станет раскрывать рот.

— Как долго, по-вашему, мы не вернемся в европейские соревнования?

— Нужно пережить этот год. Потепления не будет, пока не закончится спецоперация.