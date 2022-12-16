Граффити с жестом Аршавина и сэйвом Акинфеева в матчах сборной России появилось на автовокзале в Москве

Российский футбольный союз (РФС) и Департамент транспорта Москвы открыли граффити в зале ожидания на автовокзале «Саларьево», посвященное победам сборной России на чемпионатах Европы и мира.

На граффити изображен бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин, празднующий забитый гол в ворота Нидерландов (3:1) в четвертьфинале чемпионата Европы-2008. Также запечатлен экс-голкипер российской сборной Игорь Акинфеев, отбивающий решающий пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года против испанцев (1:1, 4:3 — по пенальти).

В церемонии открытия принял участие бронзовый призер Евро-2008 Андрей Аршавин, который оставил на граффити свой автограф.

На Евро- 2008 сборная России выиграла бронзовые медали турнира. На домашнем чемпионате мира-2018 россияне в четвертьфинале уступили хорватам (2:2, 3:4 — по пенальти).