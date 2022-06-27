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Сегодня, 13:15

Федор Кудряшов объявил о завершении карьеры в сборной России

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в
Федор Кудряшов.
Фото Global Look Press

Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов в интервью «СЭ» о том, что завершает карьеру в сборной России.

— Ты допускаешь, что еще сыграешь за сборную?

— Нет, со сборной я закончил. Мне в следующем году 36... Понятно, что есть пример Игнашевича, который играл до 40. Но объективно — я игрок не такого уровня. Тем более есть молодые ребята посильнее.

— Сколько времени тебе понадобилось, чтобы прийти в себя после автогола в Сплите?

— Немного. Понимал, что ничего уже не вернешь и не исправишь, а переживаниями только сделаю хуже самому себе. Поэтому сразу попытался переключиться. Огромное спасибо всем, кто поддержал: родным, близким, людям, которых я вообще не знаю, — сообщений было очень много! В команде тоже подбодрили — хорошо, что через четыре дня после возвращения уже была игра.

— Сколько раз пересматривал тот момент?

— В соцсетях попадалось, но намеренно — ни разу.

Федор Кудряшов. «Со сборной России я закончил...» Откровенный Федор Кудряшов

Федор Кудряшов
Футбол
Сборная России по футболу
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