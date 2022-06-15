Бывший игрок «Зенита» и сборной России Игорь Денисов рассказал, что думает о бывшем тренере российской национальной команды Фабио Капелло.

«Мы попали на чемпионат мира в Бразилию. Мне 29, Кержу (Александру Кержакову. — Прим. «СЭ») — 30, Быстрову 29. А он говорит, что нам надо омоложение состава. Ты сумасшедший? Мы в лучшей форме. Он просто все перечеркнул. Полный дебилизм. Я его вообще не понял. А дальше — провал. Все сказали, что футбол у нас г***о», — сказал Денисов в эфире YouTube-канала Nobel.

Сборная России на ЧМ-2014 в Бразилии не вышла из группы с командами Южной Кореи, Алжира и Бельгии. Национальная команда проиграла бельгийцам и два раза сыграла вничью — с Южной Кореей и Алжиром. Капелло возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год.