Быстров надеется увидеть сборную России на третьем чемпионате мира подряд
12:00
Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал «СЭ» итоги жеребьевки европейского отбора ЧМ-2022. Россия попала в группу Н вместе с Хорватией, Словенией, Словакией, Кипром и Мальтой.
— Хорошая нам группа попалась или нет, мы будем судить после конца отборочного этапа, — уверен Быстров. — Со всеми командами можно играть. Надо готовиться, выходить и доказывать. Надеюсь, мы сможем поехать на третий чемпионат мира подряд.
— Многие говорят, что нам повезло с соперником из первой корзины.
— Конечно, есть супер-сборные, есть чуть хуже. Но про хорватов тоже нельзя говорить, что они слабые — Хорватия играла в финале чемпионата мира.
(Константин Колмаков)
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