Бригада арбитров из Узбекистана рассудит товарищеский матч сборных России и Ирака

На товарищеской встрече России и Ирака будет работать бригада арбитров из Узбекистана, сообщается на официальном сайте РФС.

Главным арбитром встречи будет рефери ФИФА Ахрор Рискуллаев. Его ассистентами выступят Санжар Шаюсупов и Алишер Усманов. Резервным арбитром назначен Артём Любимов из России.

Сборная России сыграет с Ираком 26 марта в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.