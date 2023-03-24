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Сегодня, 15:08

Орещук заявил, что игра сборной России вселяет оптимизм

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил игру сборной России в матче с Ираном, который завершился со счетом 1:1.

«Надо на табло всегда смотреть, но ничья с участником чемпионата мира — неплохой результат. Хотелось бы большего, но лидеры сборной России не приехали. Играли вторым номером, у Ирана было больше моментов. Игра сборной вселяет оптимизм. Могли сыграть лучше, особенно впереди, но на то есть свои причины. У сборной нет задач. Без задач тяжело на что-то настраиваться. Не стал бы сейчас критиковать тренера. Все игроки в разном физическом состоянии, потому что недавно начался чемпионат. В сборной постоянно меняется состав, это сильно сказывается на команде. Довольствуемся тем, что есть. Сборная России показала достойный результат», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

В следующем товарищеском матче сборная России сыграет против команды Ирака, встреча пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-igra-sbornoj-rossii-vselyaet-optimizm-nich-ya-s-iranom-dostojny-j-rezul-tat/
Роман Орещук
Футбол
Сборная России по футболу
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