Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

«Боюсь представить, что будут творить с нами бельгийцы». Болельщики раскритиковали игру сборной России

21:45
5 июня. Москва. Россия — Болгария — 1:0. Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
5 июня. Москва. Россия — Болгария — 1:0. Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Сборная России обыграла команду Болгарии в товарищеском матче со счетом 1:0. Однако не все болельщики остались довольны выступлением российской командой.

ksenia.peter: «Радоваться победе по пенальти над сборной Болгарии. Цирк уехал, клоуны остались»

raailq: «Стыдоба, с такой игрой только во дворе мяч пинать... На евро собрались»

maksimus1410: «Отвратная игра»

sasha_sharoff: «Боюсь представить, что будут творить с нами бельгийцы»

russelpetterz: «Перед ЧМ тоже слабо играли. Так что ждём улучшений», «На левом пенале выехали».

ya_bullka: «Победа» — это слишком громко"

evgen2337: «Тягомотина, а не футбол...»

erdyneev_vl.ad: «Очень слабо... Минимально победили болгар и то забили с пенальти, как на Евро будем играть???»

no_name_just_looking: «Кошмар, че Соболев так радовался, только с пенки и умеет забивать, ничего не создал толком супер форвард».

5&nbsp;июня. Москва. Россия&nbsp;&mdash; Болгария&nbsp;&mdash; 1:0. Александр Соболев и&nbsp;Андрей Мостовой после гола в&nbsp;ворота соперника.

Опрос

проголосовало: 10622
Все опросы
Как выступит сборная России на Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Сборная Канады обыграла США и вышла в финал чемпионата мира по хоккею
Видео с места взрыва в петербургской квартире
В Японии назвали условие для мирного договора с Россией
Путин прокомментировал отношения РФ с будущим правительством ФРГ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры