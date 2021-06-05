«Боюсь представить, что будут творить с нами бельгийцы». Болельщики раскритиковали игру сборной России

Сборная России обыграла команду Болгарии в товарищеском матче со счетом 1:0. Однако не все болельщики остались довольны выступлением российской командой.

ksenia.peter: «Радоваться победе по пенальти над сборной Болгарии. Цирк уехал, клоуны остались»

raailq: «Стыдоба, с такой игрой только во дворе мяч пинать... На евро собрались»

maksimus1410: «Отвратная игра»

sasha_sharoff: «Боюсь представить, что будут творить с нами бельгийцы»

russelpetterz: «Перед ЧМ тоже слабо играли. Так что ждём улучшений», «На левом пенале выехали».

ya_bullka: «Победа» — это слишком громко"

evgen2337: «Тягомотина, а не футбол...»

erdyneev_vl.ad: «Очень слабо... Минимально победили болгар и то забили с пенальти, как на Евро будем играть???»

no_name_just_looking: «Кошмар, че Соболев так радовался, только с пенки и умеет забивать, ничего не создал толком супер форвард».