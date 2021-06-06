Президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Болгарией (1:0) в товарищеском матче.

«Фанаты ожидали более яркой игры? Могу только процитировать Аршавина: «Ваши ожидания — ваши проблемы». В шутку, конечно. Для меня матч показал, что команда находится в хорошем физическом состоянии. Команда легко передвигалась, никто не задыхался, не было разрывов между линиями. Другое дело, что Болгария не тот соперник, который должен проверять на прочность наши стройные ряды. Черчесов попробовал Баринова в роли одного из центральных защитников, что показало на фоне болгар, что он в состоянии играть в этой зоне», — сказал Колосков «СЭ».

Колоскову также понравилось, как играл защитник Юрий Жирков.

«Задача была не получить травму, но Баринов и Кудряшов все-таки получили. Судя по тому, что я видел, эти травмы несложные, рабочие. Ясно, что нужно готовиться совершенно с другим соперником и по-другому. Евгеньев вместо Кудряшова? Мне нравится Евгеньев. Конечно, он еще незрелый, эмоциональный футболист, но у него хорошие задатки центрального защитника. Конечно, лучше, чтобы Кудряшов восстановился, но там, видимо, ушиб икроножной мышцы. До чемпионата еще есть время, посмотрим. В любом случае Евгеньевым кашу не испортишь», — добавил Колосков.

Свой первый матч на чемпионате Европы-2020 по футболу сборная Россия проведет с Бельгией 12 июня в Санкт-Петербурге.

(Екатерина Звенигородская)