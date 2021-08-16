Без Дзюбы и Соболева: кого не вызвал Валерий Карпин в сборную России

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин определился с составом национальной команды на отборочные матчи к чемпионату мира-2022.

Состав сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 можно посмотреть здесь.

В команду не вызвали ряд игроков, выступавших на чемпионате Европы под руководством Станислава Черчесова.

Кого не вызвал Валерий Карпин:

вратари: Антон Шунин («Динамо») и Матвей Сафонов («Краснодар»);

защитники: Андрей Семенов («Ахмат»), Юрий Жирков (свободный агент, ранее — «Зенит») и Роман Евгеньев («Динамо»);

полузащитник: Магомед Оздоев («Зенит»);

нападающие: Артем Дзюба («Зенит») и Александр Соболев («Спартак»).

Первый матч под руководством нового главного тренера Валерия Карпина сборная России проведет 1 сентября против Хорватии. Эта встреча с высокой долей вероятности пройдет не в «Лужниках», как запланировано изначально, а на стадионе «ВТБ Арена» в Петровском парке.

Расписание всех матчей сборной России в 2021 году можно посмотреть здесь //

Все о чемпионате мира по футболу-2022: турнирные таблицы, расписание матчей, новости и статьи