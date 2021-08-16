Без Дзюбы и Соболева: кого не вызвал Валерий Карпин в сборную России
Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин определился с составом национальной команды на отборочные матчи к чемпионату мира-2022.
Состав сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 можно посмотреть здесь.
В команду не вызвали ряд игроков, выступавших на чемпионате Европы под руководством Станислава Черчесова.
Кого не вызвал Валерий Карпин:
вратари: Антон Шунин («Динамо») и Матвей Сафонов («Краснодар»);
защитники: Андрей Семенов («Ахмат»), Юрий Жирков (свободный агент, ранее — «Зенит») и Роман Евгеньев («Динамо»);
полузащитник: Магомед Оздоев («Зенит»);
нападающие: Артем Дзюба («Зенит») и Александр Соболев («Спартак»).
Первый матч под руководством нового главного тренера Валерия Карпина сборная России проведет 1 сентября против Хорватии. Эта встреча с высокой долей вероятности пройдет не в «Лужниках», как запланировано изначально, а на стадионе «ВТБ Арена» в Петровском парке.
Расписание всех матчей сборной России в 2021 году можно посмотреть здесь //
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