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Без Дзюбы и Соболева: кого не вызвал Валерий Карпин в сборную России

15:50
Александр Соболев и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин определился с составом национальной команды на отборочные матчи к чемпионату мира-2022.

Состав сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 можно посмотреть здесь.

В команду не вызвали ряд игроков, выступавших на чемпионате Европы под руководством Станислава Черчесова.

Кого не вызвал Валерий Карпин:

вратари: Антон Шунин («Динамо») и Матвей Сафонов («Краснодар»);
защитники: Андрей Семенов («Ахмат»), Юрий Жирков (свободный агент, ранее — «Зенит») и Роман Евгеньев («Динамо»);
полузащитник: Магомед Оздоев («Зенит»);
нападающие: Артем Дзюба («Зенит») и Александр Соболев («Спартак»).

Первый матч под руководством нового главного тренера Валерия Карпина сборная России проведет 1 сентября против Хорватии. Эта встреча с высокой долей вероятности пройдет не в «Лужниках», как запланировано изначально, а на стадионе «ВТБ Арена» в Петровском парке.

Расписание всех матчей сборной России в 2021 году можно посмотреть здесь //
Все о чемпионате мира по футболу-2022: турнирные таблицы, расписание матчей, новости и статьи

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Александр Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры