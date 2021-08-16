Петржела назвал закономерным невызов Дзюбы в сборную России
15:48
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал невызов нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы.
«Это право Карпина, его решение. Ничего страшного здесь не вижу. Это закономерно. Конфликт Дзюбы и Карпина? Он не имеет к этому никакого отношения», — сказал Петржела «СЭ».
В четырех турах текущего сезона РПЛ у форварда «Зенита» только один полный матч.
Состав сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 можно посмотреть здесь.
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