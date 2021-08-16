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Петржела назвал закономерным невызов Дзюбы в сборную России

15:48
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал невызов нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы.

«Это право Карпина, его решение. Ничего страшного здесь не вижу. Это закономерно. Конфликт Дзюбы и Карпина? Он не имеет к этому никакого отношения», — сказал Петржела «СЭ».

В четырех турах текущего сезона РПЛ у форварда «Зенита» только один полный матч.

Состав сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 можно посмотреть здесь.

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Данил Алешин все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры