Карпин пошутил о количестве вратарей в составе сборной России на матч с Катаром
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о вратарях в составе национальной команды.
— Как можете подвести итоги сбора?
— Будем подводить только после игры. Еще с Египтом не сыграли. Все это время занимались с двумя командами, это необычно. Но мы живем и в необычное время.
— Приехало четыре вратаря. Не многовато ли?
— Многовато. Приехали и приехали. Кафанов работает с ними, ему нужно для продуктивной работы парное количество.
— Обычно отцепляется один.
— Решили свозить.
— Сыграет один?
— Все четверо, по 15 минут (улыбается).
12 сентября россияне проведут гостевую игру против сборной Катара на стадионе «Эль-Джануб».
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