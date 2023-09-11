Карпин пошутил о количестве вратарей в составе сборной России на матч с Катаром

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о вратарях в составе национальной команды.

— Как можете подвести итоги сбора?

— Будем подводить только после игры. Еще с Египтом не сыграли. Все это время занимались с двумя командами, это необычно. Но мы живем и в необычное время.

— Приехало четыре вратаря. Не многовато ли?

— Многовато. Приехали и приехали. Кафанов работает с ними, ему нужно для продуктивной работы парное количество.

— Обычно отцепляется один.

— Решили свозить.

— Сыграет один?

— Все четверо, по 15 минут (улыбается).

12 сентября россияне проведут гостевую игру против сборной Катара на стадионе «Эль-Джануб».