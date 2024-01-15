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Аленичев считает, что матч со сборной Сербии будет полезен для российских футболистов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Дмитрий Аленичев считает, что товарищеский матч со сборной Сербии футболу будет полезен для российской команды, так как у соперника очень хороший состав.

«В первую очередь стоит отметить, что мы дружим с сербами, это очень приятно. А то, что сборная Сербии очень сильная команда, — всем известно. Много футболистов играют за границей в самых сильных чемпионатах. Если эта игра состоится, то для нашей сборной она будет очень полезной. Потому что это уровень европейской сборной. При всем уважении к командам, с которыми мы играли, это далеко не сильные сборные, выводы по ним делать не приходилось. Если сыграем с Сербией, то нужно приглашать всех сильнейших, как раз наша сборная проверит себя на фоне очень сильного соперника», — приводит слова Аленичева ТАСС.

20 декабря президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что сборная России в марте сыграет с командой Сербии.

Сборная России по футболу с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах. В последнем товарищеском матче команда Валерия Карпина разгромила Кубу (8:0). В марте 2024 года россияне должны сыграть против Сербии.

Источник: https://tass.ru/sport/19729181
Дмитрий Аленичев
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
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