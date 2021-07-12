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Олимпийский чемпион Юрий Савичев: «Еще два-три года назад Дзюба мог бы усилить атаку команд бундеслиги»

12 июля 2021, 23:30
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Олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР Юрий Савичев в интервью «СЭ» заявил, что два-три года назад форвард сборной России Артем Дзюба мог бы усилить атаку команд бундеслиги.

Йоахим Лев и&nbsp;Доменико Тедеско.«Лев вряд ли рискнет приехать в Россию, а вот для Тедеско это вызов». Интервью Юрия Савичева

«Боюсь, что Дзюба на свой поезд в Европу уже опоздал, — сказал Савичев. — Хотя по-прежнему считаю его очень интересным, разносторонним форвардом, умеющим цепляться за мяч, с уверенной игрой на «втором этаже», редким голевым чутьем и стремлением сыграть на партнера. Еще уважаю Артема за характер, способность не опускать руки. Выходя из сложных ситуаций, он становится только сильнее. Уверен, что еще два-три года назад он мог бы усилить атаку ведущих команд бундеслиги».

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