Олимпийский чемпион Юрий Савичев: «Еще два-три года назад Дзюба мог бы усилить атаку команд бундеслиги»

Олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР Юрий Савичев в интервью «СЭ» заявил, что два-три года назад форвард сборной России Артем Дзюба мог бы усилить атаку команд бундеслиги.

«Боюсь, что Дзюба на свой поезд в Европу уже опоздал, — сказал Савичев. — Хотя по-прежнему считаю его очень интересным, разносторонним форвардом, умеющим цепляться за мяч, с уверенной игрой на «втором этаже», редким голевым чутьем и стремлением сыграть на партнера. Еще уважаю Артема за характер, способность не опускать руки. Выходя из сложных ситуаций, он становится только сильнее. Уверен, что еще два-три года назад он мог бы усилить атаку ведущих команд бундеслиги».