Аршавин объяснил, почему выступление на Евро-2012 получилось не таким удачным, как на Евро-2008

Экс-нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин отметил, что на Евро-2012 российской команде немного не повезло.

— Что получилось у Гуса Хиддинка на Евро-2008 и что не получилось, соответственно, 4 года спустя? — Ну, наверное, первое, главное и важное, что в 2008-м мы были моложе все, главный костяк команды, поэтому мы играли чуть получше. А в 2012-м, ну, может быть, меньше запас был именно как у команды, то есть больше игроков обоймы было в 2008-м, чем в 2012-м. Ну и, на мой взгляд, чуть не повезло.

На Евро-2008 сборная России под руководством Хиддинка продемонстировала лучший результат в своей истории, завоевав бронзовые медали. А на Евро-2012 россияне во главе с Диком Адвокатом обыграли в стартовом матче сборную Чехии со светом 4:1, cыграли вничью с хозяевами — сборной Польши (1:1), но в решающем матче уступили сборной Греции со счетом 0:1 и не смогли выйти из группы.