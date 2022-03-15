Андрей Червиченко высказался об отказе Дзюбы от вызова в сборную на мартовский сбор

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на просьбу форварда «Зенита» Артема Дзюбы не вызывать его в состав сборной России.

«Дзюба хочет остаться чистеньким в этой истории. Может, он еще бредит трансфером в Западную Европу. В этой ситуации Дзюба пытается не замараться. Игрок он неплохой. Даже несмотря на возраст играет он неплохо. Тем не менее, если ты отказываешься играть за свою страну — ты не должен рассматриваться как кандидат в главную команду», — сказал Червиченко «СЭ».

В сезоне-2021/22 Дзюба забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в 30 матчах за «Зенит». 33-летний форвард не выступал за сборную с момента, как команду возглавил Валерий Карпин.

15 марта тренерский штаб национальной сборной во главе с Валерием Карпиным определился со списком игроков, которые будут вызваны для работы на сборе в Москве с 21 по 27 марта. В него вошли 27 футболистов. Полный список — здесь.