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Сегодня, 14:11

Карпин подтвердил, что Дзюба пропустит мартовский сбор по семейным обстоятельствам

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в комментарии «СЭ» рассказал, почему нападающий Артем Дзюба пропустит мартовский сбор национальной команды.

«Как я уже говорил, Артем действительно пропустит предстоящий сбор по семейным причинам. Да, возможно, произошло небольшое недопонимание моего предыдущего комментария, но главное, что никаких недопониманий между нами самими нет. Еще раз подтверждаю, что мы остаемся с Артемом на связи и будем внимательно следить за его играми за «Зенит», — сказал Карпин.

Ранее Дзюба заявил, что попросил Карпина не включать его в состав команды на московский сбор по семейным обстоятельствам.

В связи с переносом матчей 22-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги на 19 и 20 марта было принято решение провести учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта.

Артем Дзюба
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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