Самедов: «Если у России нет перспектив в УЕФА, то надо уходить в Азию»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился мнением о возможном уходе РФС из УЕФА в Азию (АФК).

«Сборная сейчас — понятие растяжимое. Сборная нужна, обязана собираться. Но нынешний формат, с кем мы играем... Те матчи, которые я видел, не уверен, что они пошли в плюс. Идет отрицательная энергия. Сборная должна развиваться, идти другим путем. Не знаю, каким, но другим. Россия давным давно часть европейского футбола. Но не знаю, что нас ждет впереди. Азия очень интересный и амбициозный проект, нас ждет хорошая проверка. Если у нас нет перспектив в УЕФА, на мой взгляд, надо уходить в Азию. Но это мое мнение, а решать не мне», — приводит слова Самедова «РБ Спорт».

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

Ранее в АФК заявили, что переход РФС пока не рассматривался официально.