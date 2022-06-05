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Александр Мостовой — о матчах сборной России в сентябре: «Для футболистов полезно собраться и сыграть»

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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможном проведении сборов национальной команды в сентябре.

«Думаю, что правильно сделали, что отказались от проведения сборов летом, так как не было смысла. А в сентябре можно провести. Все равно много людей сидят без работы, а кто-то даже чересчур. Речь о тренерах «Ростова», которые также тренеры сборной. Почему бы не провести? Для футболистов полезно собраться и сыграть товарищеские матчи», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

По информации «СЭ», сборная России по футболу проведет два матча в сентябре, одним из соперников будет сборная Ирана.Место проведения матча пока не определено, это будет либо Тегеран, либо Москва.

Александр Мостовой
Футбол
Сборная России по футболу
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    05.06.2022

    • Сборная России проведет два матча в сентябре. Одним из соперников будет Иран
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