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Александр Головин завтра присоединится к сборной России

17:05
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Полузащитник «Монако» Александр Головин прибудет в расположение сборной России в пятницу, 27 августа. Об этом информирует официальный сайт РФС.

«Благодарны футбольному клубу «Монако», который согласился отпустить Александра в сборную. Он присоединится к команде 27 августа. Уверен, его ранний приезд положительно скажется на команде и позволит лучше подготовиться к предстоящим матчам», — сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Ранее планировалось, что Головин приедет в Новогорск 30 августа после матча 4-го тура чемпионата Франции против «Труа». Однако российский футболист дисквалифицирован на этот матч из-за красной карточки, которая была получена в третьем туре турнира.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214202

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Александр Кравченко все материалы автора

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