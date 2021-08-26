Александр Головин завтра присоединится к сборной России

Полузащитник «Монако» Александр Головин прибудет в расположение сборной России в пятницу, 27 августа. Об этом информирует официальный сайт РФС.

«Благодарны футбольному клубу «Монако», который согласился отпустить Александра в сборную. Он присоединится к команде 27 августа. Уверен, его ранний приезд положительно скажется на команде и позволит лучше подготовиться к предстоящим матчам», — сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Ранее планировалось, что Головин приедет в Новогорск 30 августа после матча 4-го тура чемпионата Франции против «Труа». Однако российский футболист дисквалифицирован на этот матч из-за красной карточки, которая была получена в третьем туре турнира.