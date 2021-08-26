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Генеральный секретарь РФС рассказал о возможном переносе матча сборной России с «Ак Барс Арены»

17:05
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Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал о возможном переносе матча сборной России с «Ак Барс Арены».

«Состояние газона на «Ак Барс Арене» вызывает беспокойство. Находимся на оперативной связи с руководством региона. Отрабатываем вариант возможного переноса матча сборной из Казани, но для этого нужно получить согласие УЕФА и словацкой стороны. В случае переноса приоритетным городом является Москва, потому что тут мы можем изолировать команду в Новогорске и без дополнительных перелетов свести риск заражения футболистов к минимуму. Окончательное решение будет принято в ближайшее время», — заявил Алаев в интервью сайт РФС.

Матч сборной России по футболу против Словакии в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2022 может быть перенесен из Казани в другой российский город.

Напомним, Российский футбольный союз (РФС) временно приостановил действие сертификата казанского стадиона «Ак Барс Арена» из-за плохого качества газона.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214201

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Иван Шитик все материалы автора

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