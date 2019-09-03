Александр Ерохин: «Караваева в «Зените» встретят хорошо»

Полузащитник сборной России Александр Ерохин прокомментировал переход в «Зенит» защитника Вячеслава Караваева. Напомним, что россиянин перешел в петербургский клуб из «Витесса», в СМИ сообщалось о сумме трансфера в 8 миллионов евро.

— Только из новостей прочитал. Поздравили. Думаю, он этому переходу рад, да и в команде его хорошо примут. Сейчас вернемся из сборной и начнем работать вместе, — сказал Ерохин журналистам. (Александр Рогулев)

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