Алаев: «Ждем новостей от коллег, которые вовлечены в переговоры с УЕФА и ФИФА»

«Я не являюсь членом рабочей группы. Я участвовал в первом заседании, которое было зимой в Ньоне, после этого в других заседаниях не участвовал. Это не моя компетенция, я не вправе комментировать. Ждем новостей от коллег, которые вовлечены в переговоры», — цитирует Алаева «РБ Спорт».

Сообщалось, что РФС продолжает переговоры с УЕФА и ФИФА в рамках рабочей группы для формирования «дорожной карты» по возвращению российских сборных и клубов к международным соревнованиям.

28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине.