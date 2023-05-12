В РФС прокомментировали информацию о возможном проведении товарищеского матча с Индонезией
В РФС сообщили о переговорах с федерацией футбола Индонезии о проведении товарищеского матча.
«Рады интересу коллег из Индонезии. В настоящий момент мы находимся в контакте с рядом федераций и надеемся, что в ближайшее время достигнем финальных договоренностей по организации товарищеских матчей сборной России», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.
Ранее сообщалось, что Россия хочет провести товарищеский матч с Индонезией. О желании сообщил министр спорта юго-восточного государства Дито Ареотеджо.
Российские клубы и сборная отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В марте 2023-го россияне провели два товарищеских матча: против команд Ирана (1:1) и Ирака (2:0).
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