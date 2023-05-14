Пономарев — об игроках сборной России: «Серая масса непонятных футболистов»

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев поделился мнением о возможных товарищеских матчах национальной команды во время межсезонья.

«Положительно отношусь ко всем новостям о нашей команде. Обязательно нужно играть товарищеские матчи, посмотреть, что мы из себя представляем и в какой форме находимся. Мы должны знать, есть ли у нас какие-нибудь таланты в конце концов. Футбол интересен тем, что индивидуумы могут решать исход матчей. В Советское время на игры ходили, чтобы смотреть на футболистов. Если у нас появятся игроки, на которых будет приятно смотреть и от них можно ожидать что-то интересное, то будет здорово. А пока, у нас двигается только серая масса непонятных игроков», — цитирует Пономарева Betonmobile.ru.

12 мая сообщалось, что сборная России может сыграть товарищеский матч с командой Индонезии.