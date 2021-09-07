Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев подтвердил, что не намерен возвращаться в сборную России.

«Я человек открытый, люблю общение. Но я четко понимал, что ответ был дан еще в 2018 году. И свою позицию было бы глупо менять.

Я всем говорю, что мне хочется видеть новые лица в сборной. Мне хочется, чтобы они прогрессировали и росли. Ведь в 36 лет прогрессировать уже некуда. Ты должен просто играть на стабильном уровне.

Я со всеми хорошо поговорил, но свое решение менять не будут. Дал слово родителям, дал слово семье, что буду держаться в этом вопросе до конца», — сказал Акинфеев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Акинфеев принимал участие в чемпионате мира 2014 года и на ЧЕ-2016, на Евро-2012 он был в составе команды, но на поле не появился. Всего он провел 111 матчей за сборную России, пропустил 95 мячей и 33 раза отстоял «на ноль».