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Акинфеев: «Максименко и Сафонов — это наше будущее»

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Александр Максименко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Максименко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову назвал самых талантливых вратарей России.

«Когда ты молод, то твои мозги работают по-другому. Ты не видишь, что творится у тебя под ногами. Всех считаешь виноватыми, начинаешь показывать пальцем на других. В какие-то моменты тебя уносит куда-то.

Начинаешь взрослеть и начинаешь понимать, что все происходит так, как происходит. Это жизнь, и ты никогда не будешь первым. Есть и другие претенденты.

Что касается Сафонова, то я не думаю, что у него какая-то психологическая травма. Он провел достаточно хорошо два матча на Евро. Думаю, рано или поздно он вернется в сборную.

Секретов нет, что Саша Максименко и Матвей Сафонов, пусть никто не обижается, это наше будущее. Но этому будущему надо помогать, чтобы они раскрывали свои таланты», — заявил Акинфеев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

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Иван Шитик все материалы автора

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