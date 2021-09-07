Акинфеев рассказал о главном трофее с матча против Испании на ЧМ-2018

Бывший голкипер сборной России Игорь Акинфеев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал, какие воспоминания у него остались после матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года против Испании.

«У меня есть фотография, но я не любитель этого. У меня также хранится бутса с этой игры. Повесил ее на стену, где мои награды. Мимо прохожу и любуюсь», — сказал Акинфеев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Тогда сборная России в серии пенальти одержала победу над Испанией, а Акинфеев совершил решающий сейв, отбив мяч ногой.