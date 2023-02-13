Акинфеев ответил на вопрос, что бы он сказал при встрече Канчельскису, заявившему, что Россия купила ЧМ-2018

Лучший вратарь в истории российского футбола Игорь Акинфеев в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру ответил на вопрос, что бы он сказал при встрече Андрею Канчельскису, заявившему, что Россия купила ЧМ-2018.

— Что бы вы сказали при встрече Андрею Канчельскису?

— Ничего. Я с Андреем хорошо общаюсь.

— А когда он публично заявляет, что Россия купила чемпионат мира?

— Даже не читал, если честно. Общался с ним по телефону года два назад в последний раз. А то, что он там где-то сказал, вообще не моя тема. Не могу судить людей.

В одном из интервью Канчельскис заявил о том, что король Испании приказал сдать матч российской команде на чемпионате мира 2018 года.