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Акинфеев рассказал, предвидел ли сенсацию в матче ЧМ-2018 Испания — Россия

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Лучший вратарь в истории российского футбола Игорь Акинфеев в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказал, предвидел ли сенсацию в матче ЧМ-2018 Испания — Россия и какие эмоции у него были по ходу знаменитой игры.

— У вас в день матча с Испанией было ощущение, что все сложится как в сказке?

— Нет. Вспоминаю день финала Кубка УЕФА в 2005-м. Мы были молодые, озорные, понимали, что если проиграем в Лиссабоне, на выезде, то никто камень в наш огород не кинет. А здесь понимали другое — это домашний чемпионат мира, другого шанса не будет. Из группы вышли, но хотелось большего. Видели, как за нас переживают болельщики, хотелось их порадовать хорошей игрой и результатом.

Посмотрел состав Испании — чувствую, что надо как-то держаться, потому что набить могут много. И когда они быстро забили первый гол, думаю — началось. Потом — угловой, пенальти, сравняли. И что-то изменилось. Когда во втором тайме они начали катать, делать 1200 передач, а я увидел, как мы в обороне перестроились, появилось чувство, что они больше не забьют. Так до серии пенальти и дотянули.

Игорь Акинфеев на&nbsp;ЧМ-2014. «После чемпионата мира в Бразилии или Кубка конфедераций не мог пойти в магазин или в кино. Понимал, что подвел болельщиков». Интервью Игоря Акинфеева

— В Катаре испанцы точно так же вылетели от Марокко.

— Видимо, пока им не везет.

— Или к ним уже приспособились.

— Может быть, кстати. Хотя с ними реально очень трудно играть. Но можно. Помню, мы при Бородюке (весной 2006 года. - Прим. И. Р.) 0:0 сыграли, тоже пару раз центр поля перешли. Но если брать тот состав Испании — с Раулем и остальными, — то они должны были нас просто выносить!

Игорь Акинфеев
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