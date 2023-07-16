РФС при поддержке VK Музыки устроил большое караоке перед финалом OLIMPBET Суперкубка России

Перед матчем за OLIMPBET Суперкубок России на «Ак Барс Арене» в Казани РФС при поддержке VK Музыки устроил зрителям большое караоке.

Во время выступлений групп «Ленинград» и «Монгол Шуурдан» на арене были экраны, на которых появлялись тексты песен, чтобы болельщики могли подпевать. Также перед игрой выступали Тося Чайкина и Dj Smash.

«Зенит» обыграл ЦСКА в серии послематчевых пенальти — 0:0 (5:4 пен.).