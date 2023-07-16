Ветеран ЦСКА Пономарев считает, что армейцы полностью переиграли «Зенит» в финале OLIMPBET Суперкубка России

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал поражение армейцев от «Зенита» (0:0, 4:5 пен.) в финале OLIMPBET Суперкубка России.

«Это поражение незаслуженное для ЦСКА, а также незаслуженная победа «Зенита». Я видел, что игроки петербургской команды уже доигрывали матч и готовились к серии пенальти. Во второй половине второго тайме они только резину тянули. Так они добились одиннадцатиметровых ударов. Армейцы играли гораздо лучше и интереснее, в творческом, техническом и физическом планах они полностью переиграли «Зенит», — цитирует Пономарева betonmobile.ru.

«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев. На втором месте находится ЦСКА с семью Суперкубками, на третьем — «Локомотив» (3).