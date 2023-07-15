Сергеев — о победе в OLIMPBET Суперкубке России: «Ощущения только чемпионские»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал победу над ЦСКА (0:0, пенальти 5:4) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

— Какие ощущения от такой игры?

— Чемпионские только. Самое главное, что выиграли.

— Какие перед серией пенальти были эмоции?

— Обычные, стандартные футбольные эмоции. Думаю, все волновались, все переживали.

— Долгое время по ходу матча была непредсказуемая атмосфера.

— Была непредсказуемая игра, потому что всего один матч. Все решить мог один момент. Серия пенальти — лотерея. Сегодня удача была на нашей стороне, — сказал Сергеев.

«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев. На втором месте находится ЦСКА с семью Суперкубками, на третьем — «Локомотив» (3).