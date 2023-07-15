Сергеев — об игре Кержакова в OLIMPBET Суперкубке России: «Сегодня Миша вытащил игру»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался об игре голкипера сине-бело-голубых Михаила Кержакова в OLIMPBET Суперкубке России.

В решающем матче «Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, пенальти 5:4). Кержаков отразил два удара в послематчевых пенальти.

— Сегодня Миша вытащил игру. Я ему благодарен, как и вся команда, — сказал Сергеев.

— Насколько готовы к сезону?

— На сто процентов.

— Казалось, что команда не в оптимальных кондициях, учитывая, что ЦСКА смотрелся получше.

— Разберем игру. ЦСКА на гол наиграли. Но мы выиграли, это самое главное. Везение было на нашей стороне. А то, что ЦСКА играло лучше — ваше мнение.

— Поле, говорят, не очень было.

— Поле как искусственное было, мяч дробил, не скользил. Непривычно.

— Какой рекорд «Зенит» собирается побить следующим?

— Дальше будем стараться быть самыми успешными не только в Суперкубке, но и чемпионате, и Кубке. Каждый хочет выигрывать.

— Нет цели пройти сезон без поражений? Так делал «Арсенал» лондонский.

— Мы не «Арсенал», мы — «Зенит». Посмотрим. Конечно, хотелось бы такой рекорд поставить. Самое главное — выиграть, а на статистику потом посмотрим.