Футбол
Другие
Суперкубок России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Матчи
Главная
Футбол
Суперкубок России

Сегодня, 15:43

Полиция начала проверку из-за баннера на матче между «Зенитом» и «Спартаком»

Читать «СЭ» в
Баннер на трибуне перед началом матча за Суперкубок.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полиция начала проверку из-за баннера против Fan ID, который появился на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (4:0), утверждает Telegram-канал «Мутко против».

Сотрудники полиции доложили руководству о появлении несогласованного с МВД баннера на трибуне фанатов «Зенита», после игры материал был передан в 18-й отдел полиции в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

По данным источника, также полицейские высказали недовольство организацией рассадки зрителей, из-за чего они якобы не смогли посчитать количество фанатов команд, доложив, что примерно собралось 25 тысяч зенитовцев и 30 тысяч спартаковцев.

Во время самого матча на стадионе были задержаны 20 болельщиков, еще 56 человек — на подходах к территории арены.

Источник: https://t.me/offsider/4178
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
13
Читайте также
Олимпийского чемпиона наказали за участие в шоу в Сочи. Скандал с украинцем Петренко
Бальбуэна ушел из «Динамо», Ордец – в «Бохуме», ЦСКА арендует Самошникова, «Ростов» выкупил Комличенко. Главные трансферы и слухи в РПЛ на 11 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Перед матчем за Суперкубок «Зенит» — «Спартак» вынесли самый большой флаг России в клубном футболе
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости