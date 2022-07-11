Полиция начала проверку из-за баннера на матче между «Зенитом» и «Спартаком»

Полиция начала проверку из-за баннера против Fan ID, который появился на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (4:0), утверждает Telegram-канал «Мутко против».

Сотрудники полиции доложили руководству о появлении несогласованного с МВД баннера на трибуне фанатов «Зенита», после игры материал был передан в 18-й отдел полиции в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

По данным источника, также полицейские высказали недовольство организацией рассадки зрителей, из-за чего они якобы не смогли посчитать количество фанатов команд, доложив, что примерно собралось 25 тысяч зенитовцев и 30 тысяч спартаковцев.

Во время самого матча на стадионе были задержаны 20 болельщиков, еще 56 человек — на подходах к территории арены.