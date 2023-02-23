Григорий Иванов: «Суперкубок можно проводить за рубежом»

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что Суперкубок России можно было бы провести за границей.

«Кубок России надо играть в нашей стране. Вот Суперкубок, из-за которого часто проводятся дискуссии, можно проводить за рубежом. Мы видели, что Суперкубок Испании или Италии проводили в Саудовской Аравии, Катаре. Там можно играть Суперкубок. Это мое мнение», — приводит «РБ Спорт» слова Иванова.

В 2023 году матч за Суперкубок России должен пройти 22 июля. Одним из вариантов места проведения игры является «Казань Арена».