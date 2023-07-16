Грушевский: «Теперь все убедились, насколько Заболотный полезный игрок»

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью «СЭ» оценил игру форварда красно-синих Антона Заболотного в финале OLIMPBET Суперкубка России, где армейцы уступили «Зениту» в серии пенальти (4:5).

— Кто был лучшим у ЦСКА?

— Пожалуй, Зайнутдинов. Проделал огромный объем работы, шикарно исполнил штрафной. А как в одном эпизоде принял на грудь сложнейший мяч? Потом ловко прокинул его мимо соперника, навесил в штрафную, и Гайич едва не забил. Еще мне понравился Заболотный.

— Чем же?

— Армейские болельщики часто на него наезжают, причем не по делу. Приклеивают обидные ярлыки. Надеюсь, теперь все убедились, насколько это полезный игрок. В Казани ни одного единоборства не проиграл! Не только вверху, но и внизу. Защитников постоянно прессинговал. Заболотный — труженик. Всегда работает на команду.

— За это Федотов его и ценит?

— Ну конечно! Для Владимира Валентиновича командная игра важнее индивидуального карнавала. Вот почему в основе играет Заболотный, а не Карраскаль.