Грушевский: «Теперь все убедились, насколько Заболотный полезный игрок»
Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью «СЭ» оценил игру форварда красно-синих Антона Заболотного в финале OLIMPBET Суперкубка России, где армейцы уступили «Зениту» в серии пенальти (4:5).
— Кто был лучшим у ЦСКА?
— Пожалуй, Зайнутдинов. Проделал огромный объем работы, шикарно исполнил штрафной. А как в одном эпизоде принял на грудь сложнейший мяч? Потом ловко прокинул его мимо соперника, навесил в штрафную, и Гайич едва не забил. Еще мне понравился Заболотный.
— Чем же?
— Армейские болельщики часто на него наезжают, причем не по делу. Приклеивают обидные ярлыки. Надеюсь, теперь все убедились, насколько это полезный игрок. В Казани ни одного единоборства не проиграл! Не только вверху, но и внизу. Защитников постоянно прессинговал. Заболотный — труженик. Всегда работает на команду.
— За это Федотов его и ценит?
— Ну конечно! Для Владимира Валентиновича командная игра важнее индивидуального карнавала. Вот почему в основе играет Заболотный, а не Карраскаль.