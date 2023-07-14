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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 16:45

Федотов рассказал, кто из игроков ЦСКА пропустит матч за OLIMPBET Суперкубок России с «Зенитом»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, кто пропустит матч OLIMPBET Суперкубок России между армейцами и «Зенитом».

— Сразу скажем, что с нами не полетел Хорхе из-за травмированного колена в матче с «Динамо». 30 минут сыграл, заменился и на следующий день не смог принять участие уже в другом поединке. Лечился, восстанавливался. Думали, брать или нет, но все сложилось так, что он с реабилитологом остался готовиться к началу чемпионата.

— Будет ли он готов к первому туру?

— Будем смотреть. Помимо того, что идет восстановление от боли в колене, нужно еще восстановления функциональных кондиций. Тренировки в цикле уже покажут степень его готовности.

— Если не считать Ильи Агапова, все остальные готовы?

— Да, нас очень много, все с нами, все здесь, кроме Ильи Агапова, который повредил боковую связку в матче с «Динамо». Там достаточный срок для восстановления, но он уже о все работает с реабилитологом. Думаю, в ближайшее время присоединится к нам в работе с мячом.

Игра между ЦСКА и «Зенитом» пройдет в субботу, 15 июля. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Хорхе Карраскаль
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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