Билет на трибуну "Локомотива" на матч за Суперкубок России стоит 800 рублей

"Локомотив" открыл продажу билетов на Олимп-Суперкубок России с "Зенитом". Встреча состоится 6 июля на стадионе "Динамо", начало – в 19.00 по московскому времени.

Стоимость билетов на трибуну болельщиков железнодорожников составляет 800 рублей. Билеты можно приобрести в кассах, которые работают ежедневно с 11 до 20 часов, сообщает пресс-служба "Локо".