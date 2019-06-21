Билет на трибуну "Локомотива" на матч за Суперкубок России стоит 800 рублей

"Локомотив" открыл продажу билетов на Олимп-Суперкубок России с "Зенитом". Встреча состоится 6 июля на стадионе "Динамо", начало – в 19.00 по московскому времени.
Стоимость билетов на трибуну болельщиков железнодорожников составляет 800 рублей. Билеты можно приобрести в кассах, которые работают ежедневно с 11 до 20 часов, сообщает пресс-служба "Локо".
⚡️ Долгожданные новости по билетам на матч за ОЛИМП-Суперкубок России!— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 21 июня 2019 г.
🏟 С 25 июня в кассах «РЖД Арены» открывается продажа билетов на трибуну болельщиков «Локомотива». Кассы работают ежедневно с 11 до 20 часов. Стоимость – 800₽ pic.twitter.com/gGZspd24VC
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