Защитника "Черноморца" проверили на детекторе лжи в Доме футбола

Защитник "Черноморца" Сергей Обивалин прокомментировал "СЭ" свой вызов в Дом футбола для расследования обстоятельств матча между новороссийской командой и "Чайкой" (1:3) в 27-м туре зоны "Юг" первенства Олимп-ПФЛ.

Ранее РФС обратился в МВД с просьбой проверить встречу на предмет неспортивного характера.

– Что происходило в Доме футбола?

– Все же известно. Что мне комментировать?

– Правда, что вас проверяли на полиграфе?

– Ну да, конечно.

– Что спрашивали?

– Это должно там остаться. Я не имею право на эту тему общаться с вами.

– К какому-то итогу пришли?

– Молодой человек, я же сказал, что не хочу сейчас разговаривать на эту тему и не имею права говорить о тех подробностях, о которых вы хотите узнать. (Арман Мкртчян)

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