Гладилин отреагировал на возможное назначение Дмитрия Комбарова главным тренером «Спартака-2»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на новость о возможном назначении экс-защитника красно-белых Дмитрия Комбарова главным тренером возрожденного «Спартака-2».

«Комбаров знает, как устроена школа «Спартака», сам ее прошел. Для него как для начинающего тренера «Спартак-2» — это хорошая работа. Правильно, что его хотят назначить главным тренером. Главное, будут приходить молодые ребята из академии для того, чтобы получать время во взрослом футболе. Ребята будут стараться играть на победу, но этот проект нужен для перехода молодых футболистов во взрослый футбол. Хорошо, что Комбаров будет главным тренером «Спартака-2». Он молодой, амбициозный специалист», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

36-летний Комбаров в данный момент возглавляет петербуржскую «Звезду».

В декабре 2023 года «Спартак» объявил о возрождении второй команды. «Спартак-2» будет выступать во Второй лиге со следующего сезона.