"Волгарь" представил новый логотип. И все подробно объяснил

"Волгарь" представил новый логотип, информирует пресс-служба. Астраханский клуб подробно объяснил все элементы нового логотипа.

Круг – классическая форма, сохранившаяся от прошлых эмблем.

Кремль – оригинальная форма стен и башни Красные ворота как уникальный образ города и олицетворение его истории.

Одиннадцать – 11 островов, на которых стоит Астрахань. 11 игроков футбольной команды и 11 волн Волги на логотипе.

1960 – клубные традиции, передающиеся из поколения в поколение.

Цвета – традиционные бело-синие цвета и дополнительный бирюзовый цвет как символ Каспия.​