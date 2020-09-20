«Волга» и «Тюмень» продлили беспроигрышные серии и сократили отставание от «КАМАЗа»
19:31
«Волга» и «Тюмень» одержали пятые победы в группе «Урал-Приволжье» Олимп-ПФЛ. Ульяновский клуб одолел «Носту», а «Тюмень» — «Челябинск». На счету обоих клубов по 5 побед и 1 ничьей, они отстают только от «КАМАЗа», идущего без потерь.
Первенство России
Олимп — ПФЛ
Группа 4 («Урал-Приволжье»)
7-й тур
«Волга» (Ульяновск) — «Носта» (Новотроицк) — 2:0
«Звезда» (Пермь) — «Урал-2» (Екатеринбург) — 2:2
«Лада-Тольятти» (Тольятти) — «Крылья Советов-2» (Самара) — 1:0
«Волна» (Нижегородская область) — «Оренбург-2» (Оренбург) — 1:0
«Тюмень» — «Челябинск» — 1:0
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/uralpovolg/