«Волга» и «Тюмень» продлили беспроигрышные серии и сократили отставание от «КАМАЗа»

«Волга» и «Тюмень» одержали пятые победы в группе «Урал-Приволжье» Олимп-ПФЛ. Ульяновский клуб одолел «Носту», а «Тюмень» — «Челябинск». На счету обоих клубов по 5 побед и 1 ничьей, они отстают только от «КАМАЗа», идущего без потерь.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 4 («Урал-Приволжье»)

7-й тур

«Волга» (Ульяновск) — «Носта» (Новотроицк) — 2:0

«Звезда» (Пермь) — «Урал-2» (Екатеринбург) — 2:2

«Лада-Тольятти» (Тольятти) — «Крылья Советов-2» (Самара) — 1:0

«Волна» (Нижегородская область) — «Оренбург-2» (Оренбург) — 1:0

«Тюмень» — «Челябинск» — 1:0