Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

Владимирское «Торпедо» может потерять профессиональный статус

14:19
«Торпедо» из Владимира может потерять профессиональный статус. Фото ФК «Торпедо».
«Торпедо» из Владимира может потерять профессиональный статус. Фото ФК «Торпедо».
Теги:

Владимирское «Торпедо» близко к тому, чтобы потерять профессиональный статус, сообщает matchtv.ru.

Из-за последствий пандемии коронавируса клуб в следующем сезоне может не выступить в первенстве Олимп-ПФЛ. Игроков владимирской команды уже предлагают на рынке в качестве свободных агентов.

В минувшем сезоне «Торпедо» финишировало в группе «Запад» на 4-м месте.

Добавим, что в большинстве клубов второго дивизиона грядет жесткое сокращение бюджетов — на 30-50 процентов.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/

Олимп - ПФЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир