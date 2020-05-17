Владимирское «Торпедо» может потерять профессиональный статус
14:19
Владимирское «Торпедо» близко к тому, чтобы потерять профессиональный статус, сообщает matchtv.ru.
Из-за последствий пандемии коронавируса клуб в следующем сезоне может не выступить в первенстве Олимп-ПФЛ. Игроков владимирской команды уже предлагают на рынке в качестве свободных агентов.
В минувшем сезоне «Торпедо» финишировало в группе «Запад» на 4-м месте.
Добавим, что в большинстве клубов второго дивизиона грядет жесткое сокращение бюджетов — на 30-50 процентов.
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