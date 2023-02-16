Клубу Басты вновь разрешено регистрировать новых футболистов

В четверг, 16 февраля, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором было принято следующее решение: «СКА Ростов-на-Дону» разрешено регистрировать новых футболистов, сообщает сайт РФС.

Ранее клубу запретили регистрировать новых игроков, так как клуб был обязан выплатить игрокам все долги по зарплате.

Напомним, ФК «СКА Ростов-на-Дону» принадлежит популярному рэперу Басте.

Клуб не впервые фигурирует в скандалах, связанных с невыплатой зарплаты игрокам. Ранее долги уже погашались по требованию прокуратуры.