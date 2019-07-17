Виктор Панченко: "Ростовский СКА – клуб с большими традициями, его ждут изменения"

Спортивный директор ростовского СКА Виктор Панченко рассказал об амбициозном проекте.

– Почему решили пойти в этот проект?

– Интересный проект. Получил предложение от руководства СКА. Как мы все знаем, это клуб с большими традициями. Его ждут изменения. Детали пока раскрывать не могу. Но у этого клуба есть определенные перспективы. Для такого большого города как Ростов-на-Дону нужна вторая команда, которая будет прочно стоять на ногах.

– Как проходит комплектование команды?

– Идет формирование состава. Я не могу позволить себе работать плохо. Уже пригласили легенду ростовского футбола Сергея Бендзя, Федора Дворникова, Альберта Богатырева, Даниила Гриднева, Дмитрия Отставнова, Хасана Ахриева. Хочу пригласить еще целый ряд интересных игроков. Кроме того, приятно удивлен местными молодыми футболистами, которые в прошлом сезоне составляли костяк команды, и работой Геннадия Николаевича Степушкина.

– Какая задача стоит перед СКА в этом сезоне?

– Конкретной задачи по выходу в ФНЛ нет. Скоро состоится презентация клуба. Многие приятно удивятся. Кто-то обалдеет от увиденного и услышанного. Планы на будущее серьезные.

– А кто, по вашему мнению, будет бороться за выход в ФНЛ из зоны "Юг" в этом сезоне?

– Насколько я владею информацией, "Алания", "Динамо-Легион", Астрахань. Но обещаю вам, что СКА попортит нервы фаворитам и своего последнего слова еще не сказал. Отдельно хочу отметить наших болельщиков и фан-клуб СКА за поддержку, которая уже была оказана в городе Бронницы (Московская область) на сборах и на первом выездном матче первенства ПФЛ в Новороссийске.​