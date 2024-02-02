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ФНЛ-2

2 февраля, 19:53

В Новосибирске могут появиться «Сибирские Лужники»

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Генеральный директор ФК «Новосибирск» Алексей Толоконский рассказал о необходимости строительства нового футбольного стадиона в Новосибирске.

«Стадиону «Спартак» необходима реконструкция и капитальный ремонт, но есть и вариант строительства совершенно новой арены. Причем есть идеальное для размещения такой арены место — рядом с новым ледовым дворцом «Сибирь-Арена», где уже сформированы все предпосылки для создания большого спортивного кластера по типу Лужников в Москве», — отметил гендиректор клуба.

Ранее президент Новосибирской областной федерации футбола Эдуард Таран на ежегодной конференции организации отметил, что строительство нового футбольного стадиона в Новосибирске — главная цель областной федерации футбола.

«Новосибирск» успешно выступает в соревнованиях второго дивизиона и в прошлом сезоне пробился в группу «Золото». Домашние матчи клуб проводит на стадионе «Спартак», который был построен в 1925-1927 годах.

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